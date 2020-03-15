Австралия из-за коронавируса ввела карантин для прибывающих в страну

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о введении обязательного карантина для всех прибывающих в страну иностранцев и австралийских граждан, чтобы сдержать распространение коронавируса.
"Мы вводим обязательное для всех требование о самоизоляции прибывающих из-за границы, данная мера вступает в силу сегодня в полночь", - заявил премьер в эфире телеканала 7News.
Все иностранцы и граждане Австралии должны будут находиться в самоизоляции на протяжении 14 дней после прибытия в страну.
Правительство также ввело запрет на 30 дней пришвартовываться в Австралии всем круизным лайнерам, прибывающим из иностранных портов.
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