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2020-03-15T13:11+0300
https://ria.ru/20200315/1568620994.html
Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру
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РИА Новости

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

09:27 15.03.2020 (обновлено: 13:11 15.03.2020)
38561
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Школьница во Владивостоке избила одноклассницу, заранее попросив подругу снять драку на телефон, устанавливается тяжесть нанесенного здоровью вреда, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
В соцсетях опубликовано видео, снятое в школьной раздевалке. На нем девочки оскорбляют одну из учениц, завязывается драка, при этом обидчица пинает одноклассницу и таскает ее за волосы. Мальчик пытается остановить потасовку, но безуспешно.
По словам представителя полиции, в дежурную часть поступило обращение жителя Владивостока с просьбой привлечь к ответственности школьницу, которая избила его дочь.
"Участники инцидента установлены и опрошены. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, 14-летняя ученица одной из школ Советского района нанесла телесные повреждения своей однокласснице. Школьница заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что затеявшая драку девочка состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери составлен административный протокол. Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда.
Николай Федоров и Даниил
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ВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
эту девочку и её подругу снимавшую в спец интернат,вот до чего доводит реформа образования и политика либералов они же дети,им всё можно.
15 марта, 11:15
Жить-хорошо,а хорошо жить-еще лучше. .
8301003
Было в юности. Пытался остановить но не тут то было. Надавал лещей одной и другой. Перестали драться. Потом пришел типа парень одной. Пришлось ему надавать лещей. Потом пришли дружки этого поцика. Пришлось и им надавать лещей. Мораль подумай а может тебе это и не надо.
15 марта, 11:32
ASAlex Snow
19180103
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