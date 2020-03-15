Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Школьница во Школьница во Владивостоке избила одноклассницу, заранее попросив подругу снять драку на телефон, устанавливается тяжесть нанесенного здоровью вреда, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

В соцсетях опубликовано видео, снятое в школьной раздевалке. На нем девочки оскорбляют одну из учениц, завязывается драка, при этом обидчица пинает одноклассницу и таскает ее за волосы. Мальчик пытается остановить потасовку, но безуспешно.

По словам представителя полиции, в дежурную часть поступило обращение жителя Владивостока с просьбой привлечь к ответственности школьницу, которая избила его дочь.

"Участники инцидента установлены и опрошены. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, 14-летняя ученица одной из школ Советского района нанесла телесные повреждения своей однокласснице. Школьница заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона", — сказал собеседник агентства.