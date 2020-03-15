Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сообщения об огромном количестве заболевших Сообщения об огромном количестве заболевших коронавирусом в Москве не соответствует действительности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы сами заинтересованы сообщать горожанам о случаях заболевания. Это нужно для того, чтобы выявить ближайший круг общения, членов семей, с кем они летели на самолете, с кем общались и были ли на работе ... У нас нет ни одного случая, где мы бы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит", - отметил мэр.

Собянин также заявил, что столичные власти пока не принимали решений о закрытии учреждений, организаций, транспорта.

"Во всем мире принимаются жесткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и так далее. В настоящее время мы не делаем этого. Главный упор наших всех действий, главное направление, на то чтобы работать с группами риска, с людьми, которые могут подвергнуться заражению", - пояснил градоначальник.

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Собянин обратился к москвичам с просьбой соблюдать рекомендации врачей и правила карантина.

"Без поддержки руководителей предприятий, без поддержки горожан нам будет сложно справиться с этой ситуацией. Вместе мы одолеем эту проблему. Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем режиме", - заключил мэр.