Аргентина закрыла въезд для иностранных граждан из-за коронавируса

"На тридцатидневный срок вводится запрет на въезд в страну для всех иностранных граждан, не являющихся резидентами, посещавших за последние четырнадцать дней зоны, затронутые (коронавирусом – ред.)", - говорится в заявлении. В документе не уточняется, на какие именно страны распространяется данная мера.