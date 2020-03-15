В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Экваториальной Гвинее, сообщает министерство здравоохранения страны.
"После её приезда в Малабо утром 13 марта … она была помещена в карантин. Анализы … подтвердили заражение коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении минздрава, опубликованном на официальном правительственном сайте. Отмечается, что все контактировавшие с заболевшей были определены и помещены под медицинское наблюдение.
Минздрав призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?