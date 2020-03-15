Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T08:38+0300
https://ria.ru/20200315/1568620523.html
В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282936_0:151:3032:1857_1036x0_80_0_0_f4297a550ed49ff310fd1d1ae033861e.jpg
РИА Новости

В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом

08:38 15.03.2020
620
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Экваториальной Гвинее, сообщает министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что заболела 42-летняя женщина, приехавшая в столицу страны Малабо из Мадрида.
Тест-система для выявления коронавируса
05:05
В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
"После её приезда в Малабо утром 13 марта … она была помещена в карантин. Анализы … подтвердили заражение коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении минздрава, опубликованном на официальном правительственном сайте. Отмечается, что все контактировавшие с заболевшей были определены и помещены под медицинское наблюдение.
Минздрав призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:69068
Вчера, 10:09
011000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМадрид (город)МалабоЭкваториальная ГвинеяВ мире
Рекомендуем
Люди в масках в США
Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 2,5 тысячи
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику
Памятник Свободы в Риге
Латвия приостановит выдачу виз из-за коронавируса
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане превысило 20 человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
Поезд
РЖД сообщили об отмене поездов между Россией и Латвией
Тест-система для выявления коронавируса
В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 758 человек
Город Сальта, Аргентина
Аргентина закрыла въезд для иностранных граждан из-за коронавируса
Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
Автомобили скорой помощи
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
В Иране за сутки более ста человек умерли от коронавируса
Сотрудники медицинского стационара
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах достигло 140 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
19:31В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния