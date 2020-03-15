В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом

"После её приезда в Малабо утром 13 марта … она была помещена в карантин. Анализы … подтвердили заражение коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении минздрава, опубликованном на официальном правительственном сайте. Отмечается, что все контактировавшие с заболевшей были определены и помещены под медицинское наблюдение.