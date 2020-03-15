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Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР

07:32 15.03.2020 (обновлено: 07:34 15.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сообщает Донецкое новостное агентство со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 23.10 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка – Старомихайловка, выпущено 25 мин калибром 120 миллиметров", – говорится в сообщении.
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По информации СЦКК, перед этим украинские военные выпустили по Старомихайловке 15 мин того же калибра.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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