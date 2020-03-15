МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД Великобритании рекомендует гражданам Соединенного Королевства по возможности отказаться от поездок в Испанию в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса в стране на Пиренейском полуострове, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Министерство иностранных дел и по делам Содружества рекомендует отказаться от всех поездок в Испанию за исключением крайне необходимых… Гражданам Великобритании, в настоящий момент находящимся на территории Испании, настоятельно рекомендуется следовать предписаниям местных властей", - говорится в сообщении.
Власти Испании в субботу ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение на территории всей страны на 15 дней. Людям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы приобрести продукты, фармацевтическую продукцию и предметы первой необходимости. В стране будут закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, а также магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
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