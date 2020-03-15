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2020-03-15T06:21+0300
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Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
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РИА Новости

Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

06:21 15.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.

"Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет. Обо всех других (целях, стоящих перед правительством – ред.) вы можете поговорить со мной через неделю или месяц", - заявил Курц в интервью телеканалу ORF TV.

"Мы находимся в такой ситуации сейчас: мы отстаем от Италии на 10-14 дней. Сейчас мы должны быть решительны, мы должны, самое позднее до понедельника, закрыть республику на аварийный режим. Этот тот минимум, который необходим, чтобы замедлить распространение вируса…. и позволить нашей экономической и общественной жизни вернуться в прежнее русло после Пасхи", - заявил канцлер.
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Курц добавил, что властям приходится искать баланс между введением максимально действенных мер и поддержанием функционирования государства. Он отметил, что соседняя Италия столкнулась сразу с двумя проблемами – распространением болезни и трудностями с логистикой и обеспечением населения всем необходимым.
Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.
Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, со следующего понедельника мера коснётся и школ, по возможности на замену придет удаленное обучение. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из Италии.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцАвстрияВ мире
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