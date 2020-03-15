Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

"Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет. Обо всех других (целях, стоящих перед правительством – ред.) вы можете поговорить со мной через неделю или месяц", - заявил Курц в интервью телеканалу ORF TV .

Курц добавил, что властям приходится искать баланс между введением максимально действенных мер и поддержанием функционирования государства. Он отметил, что соседняя Италия столкнулась сразу с двумя проблемами – распространением болезни и трудностями с логистикой и обеспечением населения всем необходимым.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.