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2020-03-15T05:41+0300
https://ria.ru/20200315/1568619743.html
В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
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РИА Новости

В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом

05:41 15.03.2020
18418
© Instagram Анастасии ВолочковойШоу с сухим льдом на вечеринке Анастасии Волочковой
Шоу с сухим льдом на вечеринке Анастасии Волочковой
© Instagram Анастасии Волочковой
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за шоу с сухим льдом на вечеринке в ресторане.
Ранее балерина опубликовала в Instagram видео с торжества, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда. Ролик набрал более 80 тысяч просмотров и множество негативных комментариев.
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Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Многие пользователи отметили, что после гибели людей на дне рождения блогера Екатерины Диденко подобные шоу недопустимы.
"Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?" – написала пользователь nemeckaya.
"И это после той истории?" - задался вопросом другой комментатор.
"Сухой лед… Видно, мало было той трагедии! Зачем такое выставлять, чтоб снова кто-то повторил?" – выразила аналогичное мнение alenkaogneviuk.
"Одни уже лед в бассейн бросили", - напомнила asya_bazanova.
"Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео", — заявил другой пользователь.
В конце февраля блогер Диденко вместе с супругом и друзьями отмечала день рождения в одном из банных комплексов столицы. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали туда окунуться. В результате два человека погибли на месте, муж девушки скончался в больнице.
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1791263374
Обсудить 62
Екатерина ДиденкоРоссияШоу-бизнесАнастасия Волочкова
Популярные комментарии
Кому-то ещё интересна эта персона?
15 марта, 05:47
Сергей Волкодав
4010001
Веселая страна, наша!!! Спички, машины, лифты, самолеты опасны!!! Столько видео про это!!! А вы все ими пользуетесь, как и сухим льдом!!! Опасно!!
15 марта, 06:54
Павел Пирогов
650007
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