В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом

Шоу с сухим льдом на вечеринке Анастасии Волочковой

© Instagram Анастасии Волочковой Шоу с сухим льдом на вечеринке Анастасии Волочковой

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали балерину Пользователи Сети раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за шоу с сухим льдом на вечеринке в ресторане.

Ранее балерина опубликовала в Instagram видео с торжества, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда. Ролик набрал более 80 тысяч просмотров и множество негативных комментариев.

"Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?" – написала пользователь nemeckaya.

"И это после той истории?" - задался вопросом другой комментатор.

"Сухой лед… Видно, мало было той трагедии! Зачем такое выставлять, чтоб снова кто-то повторил?" – выразила аналогичное мнение alenkaogneviuk.

"Одни уже лед в бассейн бросили", - напомнила asya_bazanova.

"Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео", — заявил другой пользователь.