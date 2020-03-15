В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

"Такая мера (перевод на дистанционное обучение - ред.) коснется прежде всего тех детей, которые недавно выезжали с родителями за рубеж, в том числе в страны АТР, а также тех, у кого есть какие-либо признаки вирусного заболевания, не обязательно коронавируса... Речь идет о точечной работе, никак не о массовом закрытии школ и детских садов", - приводятся в сообщении слова министра образования Приморья Натальи Бондаренко.