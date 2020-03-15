В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
"Такая мера (перевод на дистанционное обучение - ред.) коснется прежде всего тех детей, которые недавно выезжали с родителями за рубеж, в том числе в страны АТР, а также тех, у кого есть какие-либо признаки вирусного заболевания, не обязательно коронавируса... Речь идет о точечной работе, никак не о массовом закрытии школ и детских садов", - приводятся в сообщении слова министра образования Приморья Натальи Бондаренко.
Она добавила, что накануне поступила рекомендация от Роспотребнадзора об усилении санитарно-эпидемиологических мер для предотвращения ввоза и распространения коронавируса на территории региона.
Отмечается, что в Приморье есть техническая возможность дистанционно организовать учебный процесс в школах.
Отмечается, что в Приморье не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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