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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-15T05:06+0300
https://ria.ru/20200315/1568619543.html
Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
https://cdn25.img.ria.ru/images/155968/96/1559689655_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_eeb4826ebdd8fa1c421fdf5e07926330.jpg
РИА Новости

Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы

05:06 15.03.2020
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© Sputnik / Sertaç KayarУчасток границы Нусайбин – Камышлы
Участок границы Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Участок границы Нусайбин – Камышлы. Архивное фото
КАМЫШЛЫ (Сирия), 15 мар - РИА Новости. Продукты и школьные принадлежности привезли российские военные для детей из школы города Камышлы в провинции Хасеке на севере Сирии, сообщил журналистам офицер ЦПВС Олег Гаврилов.
Российские военные привезли в местную школу продуктовые наборы, школьные портфели с канцелярскими принадлежностями. "Дети радостно, с волнением воспринимают, некоторые говорят: "Спасибо". Другие, не зная языка, показывают знаки уважения и благодарности", - рассказал офицер.
Классы в местных школах переполнены, не хватает учителей, однако они продолжают принимать детей беженцев. "У нас непростая ситуация, школ не хватает. Но по распоряжению губернатора мы принимаем всех детей, которые бегут из мест боевых действий. И будем принимать дальше", - сказал российским журналистам директор школы Максуд Сахим.
По словам местных жителей, в город прибыло множество беженцев из зоны боевых действий, в том числе из провинции Алеппо. Ученица 6-го класса Хадижа Мухаммед Шафим с ужасом вспоминает те дни. "В Алеппо было страшно. Стреляли, я видела, как люди умирали. Мы так больше не могли", - поделилась она.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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