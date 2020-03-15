Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы

Российские военные привезли в местную школу продуктовые наборы, школьные портфели с канцелярскими принадлежностями. "Дети радостно, с волнением воспринимают, некоторые говорят: "Спасибо". Другие, не зная языка, показывают знаки уважения и благодарности", - рассказал офицер.

Классы в местных школах переполнены, не хватает учителей, однако они продолжают принимать детей беженцев. "У нас непростая ситуация, школ не хватает. Но по распоряжению губернатора мы принимаем всех детей, которые бегут из мест боевых действий. И будем принимать дальше", - сказал российским журналистам директор школы Максуд Сахим.