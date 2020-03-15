В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Республике Конго, заболевание обнаружили у прибывшего из Парижа 50-летнего мужчины, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительство страны.
Отмечается, что мужчина прибыл в страну 1 марта. Состояние пациента оценивается как стабильное, его жена и дочь были изолированы.
Ранее первый случай коронавируса был выявлен в соседней Демократической республике Конго (ДРК), инфицированный - гражданин Бельгии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса