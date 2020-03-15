В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса

МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Уго Лопес-Газель сообщил в субботу о 15 новых случаях коронавируса в Мексике, власти сообщили о скорой отмене всех образовательных и спортивных мероприятий.
"Общее число выросло за сутки на 15 человек - 41 заражённый, 155 подозрительных случаев и 404 отрицательных результата анализов", - сказал Лопес-Газель в ходе пресс-конференции в президентском дворце, трансляция велась в Twitter минздрава.
Ранее в субботу министерство образования Мексики сообщило об отмене учебных и спортивных занятий на всех уровнях образовательной системы, включая частные школы, с 20 марта по 20 апреля.
Недельную задержку в объявлении карантина в школах власти объяснили нецелесообразностью немедленно прерывать учебный процесс, учитывая динамику распространения инфекции.
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