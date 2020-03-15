В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса

В объявлении указано, что микроавтобус не на ходу. При этом владелец утверждает, что ходовая часть находится в очень хорошем состоянии, и в дальнейшем автомобиль можно переделать под грузовик или фургон для уличной торговли.
Базовая модель РАФ-977 выпускалась в Елгаве, Латвийская ССР, в 1958-1960 годах. Автомобиль оснащался бензиновым двигателем ЗМЗ-21 (2,5 литра, 70 лошадиных сил), 3-ступенчатой механической коробкой передач, имел переднемоторную, заднеприводную компоновку. Длина микроавтобуса составляла 4900 миллиметров, вместимость - 10 человек. В дальнейшем его сменила на конвейере модернизированная версия РАФ-977В, а затем – РАФ-977Д, получившая широкое распространение в Советском Союзе.