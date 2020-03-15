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В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
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РИА Новости

В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса

04:59 15.03.2020 (обновлено: 05:32 15.03.2020)
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© yapo.clВ Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
© yapo.cl
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Чили обнаружили советский микроавтобус РАФ-977 первой серии выпуска, которой, как считалось ранее, не сохранилось. Объявление о продаже машины опубликовано на местной интернет-площадке частных объявлений Yapo.
Объявление разместил один из жителей пригорода чилийской столицы Сантьяго. Машина оценена в 800 долларов США.
В объявлении указано, что микроавтобус не на ходу. При этом владелец утверждает, что ходовая часть находится в очень хорошем состоянии, и в дальнейшем автомобиль можно переделать под грузовик или фургон для уличной торговли.
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Базовая модель РАФ-977 выпускалась в Елгаве, Латвийская ССР, в 1958-1960 годах. Автомобиль оснащался бензиновым двигателем ЗМЗ-21 (2,5 литра, 70 лошадиных сил), 3-ступенчатой механической коробкой передач, имел переднемоторную, заднеприводную компоновку. Длина микроавтобуса составляла 4900 миллиметров, вместимость - 10 человек. В дальнейшем его сменила на конвейере модернизированная версия РАФ-977В, а затем – РАФ-977Д, получившая широкое распространение в Советском Союзе.
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ЕлгаваАвтоСантьяго (город)СССРЧилиВ мире
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