Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания Warner Bros. приостановила съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли на две недели на фоне эпидемии коронавируса, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление компании.
"Warner Bros. приостановила съемки "Бэтмена" на две недели… Студия продолжит внимательно следить за ситуацией", - говорится в сообщении. Работа над фильмом велась в Лондоне с января.
Ранее решение о приостановке работы над некоторыми проектами приняла также другая ведущая студия - Walt Disney.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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