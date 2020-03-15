Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса

Ранее решение о приостановке работы над некоторыми проектами приняла также другая ведущая студия - Walt Disney.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.