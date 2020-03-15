В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки

ТОКИО, 15 мар - РИА Новости. Менее чем за сутки в Японии выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 1484 человека, еще один человек скончался, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK.
Среди заразившихся - 697 членов экипажа и пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на утро воскресенья, составило 773 человека. Всего скончались 29 человек, семеро из которых – пассажиры лайнера.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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