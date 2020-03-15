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В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом

04:37 15.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Министр общественных связей и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в субботу о 8 новых случаях заражения коронавирусом в стране, ранее было зафиксировано всего два случая.
"Шесть мужчин и две женщины, трое из них прибыли из Испании, двое из США, один из Колумбии и ещё двое заражены на территории страны в штатах Апуре и Кохедес", - сообщил Родригес, выступление чиновника опубликовано в его Twitter.
Министр также сообщил, что с субботы на 30 дней вводится запрет для авиарейсов в Венесуэлу из Доминиканы и Панамы.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВенесуэлаВ мире
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