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Пентагон рекомендовал отказаться от объятий и рукопожатий в ведомстве
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РИА Новости

Пентагон рекомендовал отказаться от объятий и рукопожатий в ведомстве

04:09 15.03.2020
11336
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер распорядился повысить уровень охраны здоровья в штаб-квартире ведомства (Пентагоне) в штате Виргиния из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба министерства.
Уровень повышается до категории "Браво" - третьей категории по пятибалльной шкале минобороны США. Помимо обычных мер предосторожности и санитарной обработки помещений теперь сотрудникам ведомства и военнослужащим рекомендуется избегать физических контактов друг с другом (в частности, не обниматься и не пожимать руки), избегать ненужных поездок, особенно в районы, где есть вспышка заболевания.
Одновременно до категории "Чарли" повышен уровень защиты в домах ветеранов в городе Вашингтон и в штате Миссисипи.
Ранее сообщалось, что в США подтвердились 2572 случая заражения новым коронавирусом, 51 человек скончался.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАСШАПентагонВ мире
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