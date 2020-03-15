Съемки сериала Спилберга об ацтеках приостановили из-за коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Съемки крупнобюджетного мини-сериала с известным испанским актером Хавьером Бардемом в главной роли, продюсером которого выступил Стивен Спилберг, отложены на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо актерам и съемочной группе.
Отмечается, что речь идет о проекте под названием "Мексика", съемки которого начались две недели назад в Мехико, сериал посвящён истории завоевания испанцами империи ацтеков. Съемки могут возобновиться в декабре, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Киностудия Amazon, отвечающая за съемки мини-сериала, пока не прокомментировала ситуацию с приостановкой съемочного процесса.
Ранее решение о приостановке работы над некоторыми проектами приняли другие ведущие мировые студии, такие как Walt Disney и Warner Bros.
На данный момент в Мексике подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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