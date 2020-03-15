Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-15T04:01+0300
https://ria.ru/20200315/1568619102.html
Съемки сериала Спилберга об ацтеках приостановили из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/101417/52/1014175218_0:0:3407:1917_1036x0_80_0_0_fad067bca5c3bc308c4dd37ee118f573.jpg
РИА Новости

Съемки сериала Спилберга об ацтеках приостановили из-за коронавируса

04:01 15.03.2020
321
© AP Photo / Francois MoriСценарист, продюсер и режиссер Стивен Спилберг
Сценарист, продюсер и режиссер Стивен Спилберг
© AP Photo / Francois Mori
Сценарист, продюсер и режиссер Стивен Спилберг. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Съемки крупнобюджетного мини-сериала с известным испанским актером Хавьером Бардемом в главной роли, продюсером которого выступил Стивен Спилберг, отложены на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо актерам и съемочной группе.
Отмечается, что речь идет о проекте под названием "Мексика", съемки которого начались две недели назад в Мехико, сериал посвящён истории завоевания испанцами империи ацтеков. Съемки могут возобновиться в декабре, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Киностудия Amazon, отвечающая за съемки мини-сериала, пока не прокомментировала ситуацию с приостановкой съемочного процесса.
Ранее решение о приостановке работы над некоторыми проектами приняли другие ведущие мировые студии, такие как Walt Disney и Warner Bros.
На данный момент в Мексике подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
212104
Обсудить 0
КультураКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМексикаСтивен Спилберг
Рекомендуем
Андрей Клишас
Клишас: поправка о роли парламента повысит ответственность министров
Актер Роберт Паттинсон
Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Красная площадь в Москве, Государственный исторический музей
Исторический музей не планирует закрываться из-за коронавируса
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
В московских мечетях будут проводить регулярную дезинфекцию
Мусульмане по время намаза
В московских мечетях сократят время пятничной проповеди
Выставка в Гараже
Музей "Гараж" закроется на неопределенный срок из-за коронавируса
На заседании Конституционного суда РФ по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией. 27 ноября 2018
Клишас рассказал об изменении КС в связи с поправкой в Конституцию
Вид на мечеть на одной из улиц в городе Доха
Катар из-за вируса откроет новые залы для пятничной молитвы
Города мира. Нур-Султан
Мусульманам в Казахстане посоветовали посещать мечети в масках
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
Якушев: вопрос ПЦУ еще будет поднят на межправославных встречах
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Совфед приостановит визиты своих делегаций за рубеж из-за коронавируса
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Священники будут посещать больных коронавирусом на дому
Забор анализа на коронавирус у водителей в США
Мэрия Нью-Йорка закроется из-за коронавируса, сообщили СМИ
Дженезис Пи-Орридж
Умер один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
19:31В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния