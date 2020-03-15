Съемки сериала Спилберга об ацтеках приостановили из-за коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Съемки крупнобюджетного мини-сериала с известным испанским актером Съемки крупнобюджетного мини-сериала с известным испанским актером Хавьером Бардемом в главной роли, продюсером которого выступил Стивен Спилберг , отложены на фоне распространения нового типа коронавируса , сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо актерам и съемочной группе.

Отмечается, что речь идет о проекте под названием "Мексика", съемки которого начались две недели назад в Мехико , сериал посвящён истории завоевания испанцами империи ацтеков. Съемки могут возобновиться в декабре, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Киностудия Amazon, отвечающая за съемки мини-сериала, пока не прокомментировала ситуацию с приостановкой съемочного процесса.

Ранее решение о приостановке работы над некоторыми проектами приняли другие ведущие мировые студии, такие как Walt Disney и Warner Bros.

На данный момент в Мексике подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом.