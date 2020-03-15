Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Танцор Дмитрий Красилов с Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню "Uno", восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
"В этом так много харизмы", — отметил один из комментаторов на канале wiwibloggs.
Автор канала FrenchBaguette высоко оценил как песню группы, так и самого Красилова.
Зарубежные музыкальные СМИ также уделили внимание клипу, назвав его "совершенно сумасшедшим". "В нем есть даже коленный танец, который сопровождает видео, и он, если честно, уморительный", — пишет портал The Line of Best Fit.
13 марта, 14:35КультураЮрий Лоза оценил творчество группы Little Big
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Панк-рейв-группа Little Big представит Россию с песней "Uno".