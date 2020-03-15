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Умер один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж
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РИА Новости

Умер один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж

03:44 15.03.2020 (обновлено: 07:37 15.03.2020)
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© AFP 2020 / Andy KropaДженезис Пи-Орридж
Дженезис Пи-Орридж
© AFP 2020 / Andy Kropa
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж скончался в возрасте 70 лет от лейкемии, сообщил менеджер исполнителя в Facebook со ссылкой на дочерей музыканта.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем вам о том, что ушел из жизни наш любимый отец – Дженезис Брейер Пи-Орридж… боровшийся с лейкемией два с половиной года", - привел слова дочерей музыканта менеджер.

Основатель групп Throbbing Gristle и Psychic TV Пи-Орридж, урожденный Нил Эндрю Мэгсон, вырос в британском Эссексе.
"Дженезис возглавлял влиятельные британские группы Throbbing Gristle и Psychic TV, управлял столовой для нуждающихся в Катманду, скрывался от Скотленд-Ярда", - пишет издание New York Times об эксцентричном артисте, который запомнился публике также провокационными выходками и перформансами.
В последние два года Пи-Орридж давал прощальные концерты со своей группой Psychic TV после того, как врачи диагностировали у него болезнь.
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