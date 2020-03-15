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Число умерших от коронавируса в КНР за сутки увеличилось на 10 человек
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РИА Новости

Число умерших от коронавируса в КНР за сутки увеличилось на 10 человек

03:21 15.03.2020 (обновлено: 08:25 15.03.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuПассажиры метро в Гонконге, Китай
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 844, из них 3 тысячи 199 пациентов скончались, свыше 66,9 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
За последние сутки в Китае было выявлено 20 новых случаев заболевания, умерли 10 человек, из больниц выписали 1370 пациентов.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 844 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 10 734 человека (3 226 человек находятся в тяжелом состоянии), 66 911 человек выписаны из больниц, 3199 скончались", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в стране выявили 16 ввозных случаев заражения: пять - в Пекине, четыре - в провинции Чжэцзян, три - в Шанхае, три - в провинции Ганьсу и один - в провинции Гуандун. Общее число ввозных из-за границы случаев заражения достигло 111.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили четыре случая заражения (все в городе Ухань), выписаны 1335 человек (1181 в Ухане), зарегистрировано 10 летальных случаев (10 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 794 случая заражения (49 999 в Ухане), при этом уже 54 278 пациента выздоровели, 3 085 человек скончались (2 456 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 10 421 человек, из них 3 163 находятся в тяжелом состоянии.
Отдельно в Гонконге выявлен 141 случай заражения (из них четыре человека скончались, 81 выздоровел), в Макао нашли десять инфицированных (все они уже выписаны), на Тайване заразились 53 человека (из них один скончался и 20 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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