Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения. Об этом сообщает издание Strana.ua.
Вместе с экс-президентом в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.
Как ранее сообщала Strana.ua, несколько дней назад Порошенко отправился в Испанию, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник, из-за чего пропустил допрос в Госбюро расследований. Экс-президент должен был пробыть в Испании еще не меньше недели, однако из-за грядущего ограничения полетов был вынужден изменить планы.
О закрытии на Украине авиасообщения в ночь на 17 марта в связи с распространением коронавируса в субботу вечером объявил президент Владимир Зеленский.
21 февраля, 19:36Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос