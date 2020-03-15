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Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
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РИА Новости

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

03:21 15.03.2020 (обновлено: 08:52 15.03.2020)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения. Об этом сообщает издание Strana.ua.
Вместе с экс-президентом в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.
Как ранее сообщала Strana.ua, несколько дней назад Порошенко отправился в Испанию, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник, из-за чего пропустил допрос в Госбюро расследований. Экс-президент должен был пробыть в Испании еще не меньше недели, однако из-за грядущего ограничения полетов был вынужден изменить планы.
О закрытии на Украине авиасообщения в ночь на 17 марта в связи с распространением коронавируса в субботу вечером объявил президент Владимир Зеленский.
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