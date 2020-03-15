Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Вместе с экс-президентом в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.

Как ранее сообщала Strana.ua, несколько дней назад Порошенко отправился в Испанию, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник, из-за чего пропустил допрос в Госбюро расследований. Экс-президент должен был пробыть в Испании еще не меньше недели, однако из-за грядущего ограничения полетов был вынужден изменить планы.