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РИА Наука
2020-03-15T03:04+0300
https://ria.ru/20200315/1568618790.html
Источник назвал сроки пусков ракет "Союз" со спутниками ОАЭ и Франции
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РИА Новости

Источник назвал сроки пусков ракет "Союз" со спутниками ОАЭ и Франции

03:04 15.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пуски ракет-носителей "Союз-СТ-А" со спутниками ОАЭ Falcon Eye 2 и Франции CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенные из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М", планируются на 14 апреля и вторую половину мая, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Ранее Германский центр авиации и космонавтики DLR сообщал, что запуск Falcon Eye 2 был перенесен с 6 марта на первую половину апреля из-за проблем с "Фрегатом-М". Разгонный блок было решено заменить на аналогичный, предназначавшийся для выведения CSO-2. Из-за этого намечавшийся на 10 апреля старт CSO-2, по данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, был отложен до конца апреля - мая.
"Запуск Falcon Eye 2 по предложению российской стороны планируется на 14 апреля. Дело в том, что руководство пуском должно успеть прибыть в Куру после старта пилотируемого корабля "Союз МС-16" с космодрома Байконур 9 апреля. Европейская сторона хотела осуществить старт 10 апреля", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, запуск CSO-2 намечается на вторую половину мая. "Для этого пуска предполагается использовать "Фрегат-М", изначально планировавшийся для выведения британских спутников связи OneWeb в конце года", - пояснил источник.
В июле 2019 года запуск спутника Falcon Eye 1 на ракете Vega с Куру завершился неудачей из-за аварии второй ступени ракеты. После этого ОАЭ приняли решение запустить следующий аппарат на ракете "Союз-СТ".
Аппарат CSO-2 последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаСоюзФранцузская ГвианаФранцияОАЭ
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