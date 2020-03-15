Источник назвал сроки пусков ракет "Союз" со спутниками ОАЭ и Франции

Ранее Германский центр авиации и космонавтики DLR сообщал, что запуск Falcon Eye 2 был перенесен с 6 марта на первую половину апреля из-за проблем с "Фрегатом-М". Разгонный блок было решено заменить на аналогичный, предназначавшийся для выведения CSO-2. Из-за этого намечавшийся на 10 апреля старт CSO-2, по данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, был отложен до конца апреля - мая.

"Запуск Falcon Eye 2 по предложению российской стороны планируется на 14 апреля. Дело в том, что руководство пуском должно успеть прибыть в Куру после старта пилотируемого корабля "Союз МС-16" с космодрома Байконур 9 апреля. Европейская сторона хотела осуществить старт 10 апреля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, запуск CSO-2 намечается на вторую половину мая. "Для этого пуска предполагается использовать "Фрегат-М", изначально планировавшийся для выведения британских спутников связи OneWeb в конце года", - пояснил источник.

В июле 2019 года запуск спутника Falcon Eye 1 на ракете Vega с Куру завершился неудачей из-за аварии второй ступени ракеты. После этого ОАЭ приняли решение запустить следующий аппарат на ракете "Союз-СТ".

Аппарат CSO-2 последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года.