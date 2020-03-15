Азербайджан вернет на родину своих граждан из Турции

БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Азербайджан направит чартерные рейсы в Турцию, с которой приостановил авиасообщение на фоне коронавируса, чтобы вывезти домой желающих, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана.
Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев договорились в ходе телефонного разговора в субботу приостановить из-за коронавируса наземное и воздушное сообщение между двумя странами, кроме грузоперевозок.
"В связи с временным приостановлением взаимных поездок граждан Турецкой Республики и Азербайджанской Республики воздушным и наземным транспортом 15 марта 2020 года будет предоставлена дополнительная информация о механизме возвращения лиц, желающих вернуться в Азербайджан. Будут выделены чартерные рейсы для возвращения этих лиц в Азербайджан. Лица, вернувшиеся из Турции, пройдут обследование, и в случае необходимости будут помещены в карантин на 14-28 дней", - сказал собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса