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2020-03-15T02:57+0300
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Азербайджан вернет на родину своих граждан из Турции
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РИА Новости

Азербайджан вернет на родину своих граждан из Турции

02:57 15.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Азербайджан направит чартерные рейсы в Турцию, с которой приостановил авиасообщение на фоне коронавируса, чтобы вывезти домой желающих, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана.
Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев договорились в ходе телефонного разговора в субботу приостановить из-за коронавируса наземное и воздушное сообщение между двумя странами, кроме грузоперевозок.
"В связи с временным приостановлением взаимных поездок граждан Турецкой Республики и Азербайджанской Республики воздушным и наземным транспортом 15 марта 2020 года будет предоставлена дополнительная информация о механизме возвращения лиц, желающих вернуться в Азербайджан. Будут выделены чартерные рейсы для возвращения этих лиц в Азербайджан. Лица, вернувшиеся из Турции, пройдут обследование, и в случае необходимости будут помещены в карантин на 14-28 дней", - сказал собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТурцияАзербайджанВ мире
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