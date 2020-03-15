Азербайджан вернет на родину своих граждан из Турции

"В связи с временным приостановлением взаимных поездок граждан Турецкой Республики и Азербайджанской Республики воздушным и наземным транспортом 15 марта 2020 года будет предоставлена дополнительная информация о механизме возвращения лиц, желающих вернуться в Азербайджан. Будут выделены чартерные рейсы для возвращения этих лиц в Азербайджан. Лица, вернувшиеся из Турции, пройдут обследование, и в случае необходимости будут помещены в карантин на 14-28 дней", - сказал собеседник агентства.