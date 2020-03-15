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Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
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РИА Новости

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

02:55 15.03.2020 (обновлено: 03:03 15.03.2020)
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Соответствующее открытое письмо, подписанное более чем 220 учеными и врачами, направлено британскому правительству в субботу поздно вечером.
Количество жертв коронавируса в Соединенном Королевстве по состоянию на субботу увеличилось почти вдвое - с 11 человек до 21. Число заразившихся выросло с 798 до 1,14 тысячи.
По мнению ученых, если власти не предпримут срочных мер, число заболевших и жертв значительно увеличится. Пока другие европейские страны закрывают границы и вводят всеобщий карантин, британские власти не считают нужным закрыть школы и ограничить проведение массовых мероприятий, отметили авторы обращение.
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"Как ученые, живущие и работающие в Великобритании, мы хотели бы выразить нашу обеспокоенность по поводу действий, объявленных правительством 12 марта 2020 года в отношении вспышки коронавируса. В частности, мы глубоко озабочены сроками предлагаемого плана, который направлен на дальнейшую задержку мер по социальному дистанцированию", - говорится в письме.
По мнению ученых, данные о росте числа заболевших в Британии соответствуют тому, как ранее ухудшалась эпидемиологическая ситуация в Италии, Испании, Франции ​​и Германии. В ближайшие несколько дней число заразившихся коронавирусом в Соединенном Королевстве может достичь десятков тысяч, полагают они.
"В условиях неограниченного роста эта вспышка затронет миллионы людей в ближайшие несколько недель. Скорее всего, это создаст серьезный риск того, что Национальная служба здравоохранения (NHS) не сможет справиться с потоком пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, так как количество мест в отделениях интенсивной терапии в Великобритании не больше, чем в других соседних странах с аналогичным населением", - предупреждают авторы письма.
Ученые убеждены, что если ввести более жесткие меры по социальному дистанцированию немедленно, то можно "резко замедлить рост (числа заболевших) и спасти тысячи жизней".
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"Мы считаем, что меры социального дистанцирования, принятые на сегодняшний день, недостаточны, и мы считаем, что дополнительные и более ограничительные меры должны быть приняты немедленно, как это уже происходит в других странах по всему миру", - заявили авторы обращения.

Пандемия COVID-19

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек по всему миру. Вспышки заболевания зафиксированы более чем в 130 странах. Многие пациенты уже вылечились, однако больше пяти тысяч человек скончались.
В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден. Жертвами коронавируса там стали 3189 человек, вылечились более 65,5 тысячи.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
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