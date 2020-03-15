Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса Соединенном Королевстве , в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.

Соответствующее открытое письмо, подписанное более чем 220 учеными и врачами, направлено британскому правительству в субботу поздно вечером.

Количество жертв коронавируса в Соединенном Королевстве по состоянию на субботу увеличилось почти вдвое - с 11 человек до 21. Число заразившихся выросло с 798 до 1,14 тысячи.

По мнению ученых, если власти не предпримут срочных мер, число заболевших и жертв значительно увеличится. Пока другие европейские страны закрывают границы и вводят всеобщий карантин, британские власти не считают нужным закрыть школы и ограничить проведение массовых мероприятий, отметили авторы обращение.

"Как ученые, живущие и работающие в Великобритании, мы хотели бы выразить нашу обеспокоенность по поводу действий, объявленных правительством 12 марта 2020 года в отношении вспышки коронавируса. В частности, мы глубоко озабочены сроками предлагаемого плана, который направлен на дальнейшую задержку мер по социальному дистанцированию", - говорится в письме.

Испании, По мнению ученых, данные о росте числа заболевших в Британии соответствуют тому, как ранее ухудшалась эпидемиологическая ситуация в Италии Франции ​​и Германии . В ближайшие несколько дней число заразившихся коронавирусом в Соединенном Королевстве может достичь десятков тысяч, полагают они.

"В условиях неограниченного роста эта вспышка затронет миллионы людей в ближайшие несколько недель. Скорее всего, это создаст серьезный риск того, что Национальная служба здравоохранения (NHS) не сможет справиться с потоком пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, так как количество мест в отделениях интенсивной терапии в Великобритании не больше, чем в других соседних странах с аналогичным населением", - предупреждают авторы письма.

Ученые убеждены, что если ввести более жесткие меры по социальному дистанцированию немедленно, то можно "резко замедлить рост (числа заболевших) и спасти тысячи жизней".

"Мы считаем, что меры социального дистанцирования, принятые на сегодняшний день, недостаточны, и мы считаем, что дополнительные и более ограничительные меры должны быть приняты немедленно, как это уже происходит в других странах по всему миру", - заявили авторы обращения.

Пандемия COVID-19

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

По последним данным, коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек по всему миру. Вспышки заболевания зафиксированы более чем в 130 странах. Многие пациенты уже вылечились, однако больше пяти тысяч человек скончались.