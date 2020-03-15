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Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео
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РИА Новости

Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео

02:31 15.03.2020 (обновлено: 16:05 15.03.2020)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
На кадрах также виден сопровождающий противолодочные самолеты истребитель МиГ-31БМ.
Как ранее сообщили в Минобороны, экипажи Ту-142 отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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РоссияСеверный Ледовитый океанТихий океанТу-142Тихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Популярные комментарии
Туда полетели, сюда полетели- кому это интересно??? Лучше покажите видео в каком упадке страна, как людей, снова, в один день разорили.
15 марта, 10:14
ТМТимофей Мирошниченко
700023
Примерно 20 лет назад в Полтаве были разрезаны 11 Ту-160 и 23 Ту-95МС, а также 483 крылатые ракеты Х-55 к ним. Резали на американские деньги, под американским флагом. Через 14 лет Украина перестала существовать, как единое государство.
15 марта, 10:34
Броня Гомогенная
524001
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