Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
На кадрах также виден сопровождающий противолодочные самолеты истребитель МиГ-31БМ.
Как ранее сообщили в Минобороны, экипажи Ту-142 отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.