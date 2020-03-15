Тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

"Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат", - говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.

По словам Конли, спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у президента нет никаких симптомов заболевания. В частности, сам Трамп сообщил, что перед пресс-конференцией в субботу у него измерили температуру и она была "абсолютно нормальная".