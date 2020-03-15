Власти штата Джорджия перенесли праймериз на май из-за коронавируса

Изначально праймериз (первичные выборы) должны были пройти 24 марта, но в связи с пандемией теперь их хотят провести 19 мая.

Издание сообщает, что на сегодняшний день в досрочном голосовании, которое началось еще 2 марта, приняли участие 279 тысяч избирателей. В мае досрочное голосование возобновится.

Ранее аналогичное решение приняли власти штата Луизиана , которые перенесли голосование с 4 апреля на 20 июня.

На праймериз Демократической партии основная борьба ведется между бывшим вице-президентом США Джо Байденом, который лидирует в гонке, и сенатором Берни Сандерсом . От Республиканской партии на второй срок баллотируется президент Дональд Трамп