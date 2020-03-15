Власти штата Джорджия перенесли праймериз на май из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Власти штата Джорджия в США перенесли праймериз среди кандидатов в президенты с марта на май из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Atlanta Journal Constitution со ссылкой на местную избирательную комиссию.
Изначально праймериз (первичные выборы) должны были пройти 24 марта, но в связи с пандемией теперь их хотят провести 19 мая.
Издание сообщает, что на сегодняшний день в досрочном голосовании, которое началось еще 2 марта, приняли участие 279 тысяч избирателей. В мае досрочное голосование возобновится.
Ранее аналогичное решение приняли власти штата Луизиана, которые перенесли голосование с 4 апреля на 20 июня.
На праймериз Демократической партии основная борьба ведется между бывшим вице-президентом США Джо Байденом, который лидирует в гонке, и сенатором Берни Сандерсом. От Республиканской партии на второй срок баллотируется президент Дональд Трамп.
В Джорджии у демократов разыгрываются голоса 105 из 3979 делегатов партийного съезда, где выберут единого кандидата, который бросит вызов Трампу на всеобщих выборах 3 ноября.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса