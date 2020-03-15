Диетолог рассказал, как питаться на карантине

"Если вы не на карантинном режиме, лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченные порции, не закупать излишки, особенно это касается любимых продуктов. Люди, которые хранят дома продукты-провокации, в среднем весят на девять килограммов больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться", – рассказал Иван Алименко.