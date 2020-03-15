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Диетолог рассказал, как питаться на карантине
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РИА Новости

Диетолог рассказал, как питаться на карантине

02:07 15.03.2020
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© Фото : Pixabay / difisherДомашний холодильник
Домашний холодильник
© Фото : Pixabay / difisher
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сидя на карантине или работая из дома, есть угроза набрать лишний вес. Как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Иван Алименко.
Не набрать лишний вес всегда проще, чем избавиться от него впоследствии. Но как сохранить форму, сидя дома и постоянно имея доступ к холодильнику? Лучше не хранить дома продукты-провокации, не закупать излишки продуктов, вести пищевой дневник и отказаться от перекусов в пользу полноценных приемов пищи, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Иван Алименко.

"Если вы не на карантинном режиме, лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченные порции, не закупать излишки, особенно это касается любимых продуктов. Люди, которые хранят дома продукты-провокации, в среднем весят на девять килограммов больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться", – рассказал Иван Алименко.

Не набрать и удержать вес поможет ведение пищевого дневника и подсчет суточной калорийности, добавил врач-диетолог.
"В среднем нужно укладываться в две тысячи калорий в сутки, если вы остаетесь дома. Подсчет, цифры, запись – это взрослое поведение, а подворовывание, "контрабанда" и компульсивное переедание – детское поведение. Ведите пищевой дневник, питайтесь каждые три часа, чтобы не копить сильный голод, и считайте калории, чтобы примерно видеть, сколько вы потребляете", – считает Иван Алименко.
ВОЗ рекомендует не "полезные перекусы", а полноценные приемы пищи. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим.
"Орехи, яблоки, фрукты – это причина набора веса, они калорийные и не дают стойкого чувства насыщения. Такую "контрабанду" надо убрать с глаз долой и из сердца вон. Если мы не пьем достаточно жидкости, начинаем переедать. Поэтому условно полезным перекусом может быть кофе с обезжиренным молоком и современным заменителем сахара, если вы любите сладкое. Такой напиток восполнит запасы жидкости и не принесет большую калорийность. Кроме того, нужно добавить в жизнь формы разминок, зарядок и танцев под телевизор, чтобы в первую очередь держать в норме настроение", – рассказал Иван Алименко.
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