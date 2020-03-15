В Пермском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Пермского края с 15 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте администрации губернатора региона.
"С 15 марта в регионе вводится режим повышенной готовности, что позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края", - говорится в заявлении властей.
Этот режим предполагает отмену с 16 марта в крае всех международных, межрегиональных спортивных, культурных, научных, общественных мероприятий, если в них участвует свыше одной тысячи человек.
Также предусматривается организация термометрии всех прибывающих пассажиров в аэропорту "Большое Савино" и на железнодорожном вокзале Пермь-II. Работодателям рекомендовано отстранять от работы вернувшихся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции сотрудников с симптомами острого респираторного заболевания. Кроме того, работодателей просят организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.
Еще одной мерой, вводимой для предотвращения распространения коронавируса, стала санитарная обработка общественного транспорта в регионе. В пятницу Роспотребнадзор подтвердил первый единичный случай заражения коронавирусом в Пермском крае. Мужчина находится на лечении. Известно, что 10 марта он вернулся в Пермь из Франции.
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