В Пермском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

"С 15 марта в регионе вводится режим повышенной готовности, что позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края", - говорится в заявлении властей.

Этот режим предполагает отмену с 16 марта в крае всех международных, межрегиональных спортивных, культурных, научных, общественных мероприятий, если в них участвует свыше одной тысячи человек.