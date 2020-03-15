Эквадор из-за коронавируса закроет границу для всех приезжающих

"(Вводится – ред.) запрет на все международные рейсы … мера распространяется также на международный наземный и морской транспорт", - заявил Сонненхольцнер. Он уточнил, что для иностранных граждан решение вступит в силу в воскресенье 15 марта в 23.59 (7.59 понедельника мск.), а для эквадорцев – на сутки позже.