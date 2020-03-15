Эквадор из-за коронавируса закроет границу для всех приезжающих

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Эквадор закрывает границу для всех прибывающих в страну на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщил вице-президент страны Отто Сонненхольцнер в ходе пресс-конференции.
"(Вводится – ред.) запрет на все международные рейсы … мера распространяется также на международный наземный и морской транспорт", - заявил Сонненхольцнер. Он уточнил, что для иностранных граждан решение вступит в силу в воскресенье 15 марта в 23.59 (7.59 понедельника мск.), а для эквадорцев – на сутки позже.
Кроме того, в стране вводится запрет на проведение массовых мероприятий, включая религиозные. К другим чрезвычайным мерам относится обязательная кремация тел жертв, скончавшихся от коронавируса.
По данным местных СМИ, в стране зафиксировано 28 случаев заражения COVID-19. От заболевания скончались три человека.
Двенадцатого марта президент Эквадора Ленин Морено объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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