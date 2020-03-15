ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 2,5 тысячи, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его данным, подтвердились 2572 случая, 51 человек скончался.
Сутками ранее число подтвержденных случаев составляло менее 2 тыс. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов.
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