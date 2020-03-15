Судан закрыл на месяц учебные заведения из-за коронавируса

ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Власти Судана вслед за большинством арабских стран приняли решение с воскресенья, 15 марта, на месяц закрыть все школы и университеты в стране и запретить все общественные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в заявлении, выпущенном в субботу канцелярией премьер-министра Судана.
"Закрыть детские сады, суданские и иностранные школы, университеты и религиозные институты для учащихся на всех уровнях на месяц, прекратить проведение фестивалей и лагерных сборов", - говорится в распоряжении премьера.
В пятницу министерство здравоохранения Судана объявило о первой смерти от коронавируса суданца, который вернулся из ОАЭ.
Ранее Судан объявил о закрытии сухопутной границы с Египтом и приостановке авиасообщения с еще шестью другими государствами из-за опасений распространения коронавируса, гражданам этих стран было запрещено въезжать в Судан.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса