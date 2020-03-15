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Судан закрыл на месяц учебные заведения из-за коронавируса
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РИА Новости

Судан закрыл на месяц учебные заведения из-за коронавируса

01:01 15.03.2020
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CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСудан
Судан
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Судан. Архивное фото
ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Власти Судана вслед за большинством арабских стран приняли решение с воскресенья, 15 марта, на месяц закрыть все школы и университеты в стране и запретить все общественные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в заявлении, выпущенном в субботу канцелярией премьер-министра Судана.
"Закрыть детские сады, суданские и иностранные школы, университеты и религиозные институты для учащихся на всех уровнях на месяц, прекратить проведение фестивалей и лагерных сборов", - говорится в распоряжении премьера.
В пятницу министерство здравоохранения Судана объявило о первой смерти от коронавируса суданца, который вернулся из ОАЭ.
Ранее Судан объявил о закрытии сухопутной границы с Египтом и приостановке авиасообщения с еще шестью другими государствами из-за опасений распространения коронавируса, гражданам этих стран было запрещено въезжать в Судан.
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