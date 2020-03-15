Боливия запретила въезд из Китая, Кореи, Италии и Испании

"Я приказала запретить въезд в Боливию пассажирам, следующим из Китая, Кореи, Италии и Испании в рамках пакета строгих мер, направленных на борьбу с вирусом и охрану здоровья людей", - написала Аньес в Twitter.
Новое распоряжение последовало за отменой всех образовательных занятий, запретом рейсов из Европы и ограничением массовых мероприятий численностью до 1000 человек.
В Боливии на 14 марта число заболевших коронавирусом составляло 10 человек, из которых трое заразились за границей и семеро - уже на территории страны.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса