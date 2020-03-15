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Боливия запретила въезд из Китая, Кореи, Италии и Испании
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РИА Новости

Боливия запретила въезд из Китая, Кореи, Италии и Испании

00:52 15.03.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес в целях борьбы с распространением COVID-19 распорядилась запретить въезд в Боливию пассажирам из Китая, Кореи, Италии и Испании.
"Я приказала запретить въезд в Боливию пассажирам, следующим из Китая, Кореи, Италии и Испании в рамках пакета строгих мер, направленных на борьбу с вирусом и охрану здоровья людей", - написала Аньес в Twitter.
Новое распоряжение последовало за отменой всех образовательных занятий, запретом рейсов из Европы и ограничением массовых мероприятий численностью до 1000 человек.
В Боливии на 14 марта число заболевших коронавирусом составляло 10 человек, из которых трое заразились за границей и семеро - уже на территории страны.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЖанин АньесЮжная КореяКитайБоливияИталияИспанияВ мире
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