В Турции выявили еще одного зараженного коронавирусом

"Тест нашего гражданина, который вернулся в течение последней недели (из Саудовской Аравии), к сожалению, оказался положительным", - говорится в заявлении турецкого министра.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.