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Греческие врачи пытаются лечить коронавирус лекарствами от Эболы
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РИА Новости

Греческие врачи пытаются лечить коронавирус лекарствами от Эболы

00:39 15.03.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Греческие врачи опробовали для лечения инфицированных коронавирусом экспериментальное лекарство от лихорадки Эбола, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому заболевания профессор Сотирис Циодрас на брифинге, отвечая на вопросы.
По сообщениям СМИ, этот препарат применяли для лечения инфицированных коронавирусом в Патрах.
"Существует специальная процедура, по которой предусмотрены и для нашей страны ввоз и применение этого препарата. Подчеркну - экспериментального препарата. Препарата, который использовался для лечения тяжело больных пациентов в Китае, Америке и других странах", - сказал Циодрас.
"Мы следуем действующим международным рекомендациям по применению таких лекарств, и даем и тройную противовирусную комбинацию, которая включает в себя специальное лекарство от ВИЧ, лекарство от малярии, которое, как было установлено, обладает противовирусным действием. И упомянутое лекарство, которое было использовано как минимум в трех случаях в нашей стране", - сообщил профессор.
В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались трое. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВирус ЭболаГрецияВ мире
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