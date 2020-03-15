Греческие врачи пытаются лечить коронавирус лекарствами от Эболы

АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Греческие врачи опробовали для лечения инфицированных коронавирусом экспериментальное лекарство от лихорадки Эбола, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому заболевания профессор Сотирис Циодрас на брифинге, отвечая на вопросы.
По сообщениям СМИ, этот препарат применяли для лечения инфицированных коронавирусом в Патрах.
"Мы следуем действующим международным рекомендациям по применению таких лекарств, и даем и тройную противовирусную комбинацию, которая включает в себя специальное лекарство от ВИЧ, лекарство от малярии, которое, как было установлено, обладает противовирусным действием. И упомянутое лекарство, которое было использовано как минимум в трех случаях в нашей стране", - сообщил профессор.
В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались трое. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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