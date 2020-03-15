Греческие врачи пытаются лечить коронавирус лекарствами от Эболы

"Мы следуем действующим международным рекомендациям по применению таких лекарств, и даем и тройную противовирусную комбинацию, которая включает в себя специальное лекарство от ВИЧ, лекарство от малярии, которое, как было установлено, обладает противовирусным действием. И упомянутое лекарство, которое было использовано как минимум в трех случаях в нашей стране", - сообщил профессор.