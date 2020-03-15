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Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 61 тысячу человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 61 тысячу человек

00:27 15.03.2020 (обновлено: 10:57 15.03.2020)
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© REUTERS / Willy KurniawanПерсонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль. 13 марта 2020
Персонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль. 13 марта 2020
© REUTERS / Willy Kurniawan
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 9,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся в мире превысило 142 тысячи человек. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.
По данным на 14 марта, общее число заболевших вне Китая выросло на 9751 человека и достигло 61 518 человек в 135 странах (и заморских территориях). Количество летальных исходов увеличилось до 2199 (424 за сутки).
В самом Китае ВОЗ зафиксировала лишь 18 новых случаев заражения и 14 смертей. Общее число случаев заражения в стране выросло до 81 021, из них 3194 случая со смертельным исходом.
Помимо стран, в которые проник коронавирус, ВОЗ ведет статистику ситуации в заморских территориях. Так, коронавирус уже зафиксирован во Французской Полинезии, на Фарерских островах, в Гибралтаре и других местах.

Пандемия COVID-19

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV.
Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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