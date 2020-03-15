Компания Royal Caribbean приостанавливает круизы во всем мире

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все суда одной их крупнейших в мире круизных компаний Royal Caribbean не будут отправляться в плавание до 11 апреля на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании.
"С учетом мировой ситуации в здравоохранении, Royal Caribbean Cruises решила приостановить плавание нашего флота во всем мире, начиная с полуночи... мы рассчитываем вернуться к работе 11 апреля 2020 года", - сообщили в компании.
Отмечается, что все текущие круизы завершат по расписанию.
Royal Caribbean – одна из крупнейших круизных компаний в мире, на 2018 год компания отчиталась о выручке в более чем 9,4 миллиарда долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь авиакомпаниям и круизным компаниям в связи с пандемией коронавируса, которая причинила им большие убытки. О приостановке работы уже объявили компании круизные компании Princess Cruises и Viking Cruises.
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