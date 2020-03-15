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РЖД отменили поезда в Берлин и Париж
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РИА Новости

РЖД отменили поезда в Берлин и Париж

00:34 15.03.2020 (обновлено: 07:37 15.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Холдинг РЖД с 15 марта отменил поезда из Москвы в Берлин и Париж после решения Польши, по территории которой проходят эти составы, закрыть международное пассажирское железнодорожное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
О приостановке международных пассажирских перевозок по территории Польши в пятницу объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Через эту страну проходят российские поезда 13/14 "Стриж", курсирующие дважды в неделю между Москвой и Берлином, и 23/24 сообщением Москва — Париж, курсирующий один раз в неделю.
В РЖД получили уведомление о закрытии железнодорожного движения через Польшу. В связи с этим, российский холдинг отменяет поезда Москва – Берлин отправлением из Москвы 15 марта, из Берлина - 16 марта, а также Москва – Париж отправлением из Москвы 17 марта, из Парижа - 19 марта.
Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. Для этого пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет.
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Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пандемия COVID-19

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек по всему миру. Вспышки заболевания зафиксированы более чем в 130 странах. Многие пациенты уже вылечились, однако больше пяти тысяч человек скончались.
Россия ранее из-за ситуации с коронавирусом отменила поезда в сообщении с Китаем, КНДР, Италией, Монголией и Чехией, а также ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и рядом европейских стран.
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