РЖД отменили поезда в Берлин и Париж

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Холдинг Берлин и Холдинг РЖД с 15 марта отменил поезда из Москвы Париж после решения Польши , по территории которой проходят эти составы, закрыть международное пассажирское железнодорожное сообщение из-за ситуации с коронавирусом

О приостановке международных пассажирских перевозок по территории Польши в пятницу объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий . Через эту страну проходят российские поезда 13/14 "Стриж", курсирующие дважды в неделю между Москвой и Берлином, и 23/24 сообщением Москва — Париж, курсирующий один раз в неделю.

В РЖД получили уведомление о закрытии железнодорожного движения через Польшу. В связи с этим, российский холдинг отменяет поезда Москва – Берлин отправлением из Москвы 15 марта, из Берлина - 16 марта, а также Москва – Париж отправлением из Москвы 17 марта, из Парижа - 19 марта.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. Для этого пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет.

Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пандемия COVID-19

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

По последним данным, коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек по всему миру. Вспышки заболевания зафиксированы более чем в 130 странах. Многие пациенты уже вылечились, однако больше пяти тысяч человек скончались.