Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T17:07+0300
https://ria.ru/20200315/1568614874.html
Красота — это сила! Чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568614521_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4369e4ba00ee958b7122364316292bbd.jpg
РИА Новости

Красота — это сила! Чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу

10:30 15.03.2020 (обновлено: 17:07 15.03.2020)
4147
В субботу, 14 марта, в Новосибирске состоялся открытый чемпионат региона по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Репортаж с соревнования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев

В минувшую субботу в Новосибирске прошел открытый чемпионат области по бодибилдингу.

Спортсменки в номинации фитнесс-бикини после выступления на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
1 из 12

В минувшую субботу в Новосибирске прошел открытый чемпионат области по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Соревнования были организованы во Дворце культуры имени В. П. Чкалова.

Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини во время выступления на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
2 из 12

Соревнования были организованы во Дворце культуры имени В. П. Чкалова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

На турнир приехали лучшие спортсмены и спортсменки Сибирского федерального округа.

Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
3 из 12

На турнир приехали лучшие спортсмены и спортсменки Сибирского федерального округа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Они состязались друг с другом в 12 категориях и номинациях.

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
4 из 12

Они состязались друг с другом в 12 категориях и номинациях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Абсолютное первенство проходило в номинациях "Фитнес-бикини" и "Бодибилдинг мужчины".

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
5 из 12

Абсолютное первенство проходило в номинациях "Фитнес-бикини" и "Бодибилдинг мужчины".

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Перед началом турнира все участники должны были пройти процедуру взвешивания, подтверждающую их право выступать в той или иной категории.

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
6 из 12

Перед началом турнира все участники должны были пройти процедуру взвешивания, подтверждающую их право выступать в той или иной категории.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

На фото: участница чемпионата готовится к выступлению.

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
7 из 12

На фото: участница чемпионата готовится к выступлению.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

К участию в соревнованиях допускались спортсмены двух возрастных групп: юниоры до 23 лет и взрослые — старше 23 лет.

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
8 из 12

К участию в соревнованиях допускались спортсмены двух возрастных групп: юниоры до 23 лет и взрослые — старше 23 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

На фото: участницы турнира за кулисами чемпионата.

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
9 из 12

На фото: участницы турнира за кулисами чемпионата.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Всего в чемпионате приняли участие около 130 спортсменов.

Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
10 из 12

Всего в чемпионате приняли участие около 130 спортсменов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

На фото: за кулисами чемпионата.

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
11 из 12

На фото: за кулисами чемпионата.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Победителей и призеров наградили кубками, медалями, дипломами и призами.

 Участницы соревнований в номинации фитнесс-бикини на Чемпионате Новосибирской области по бодибилдингу
12 из 12

Победителей и призеров наградили кубками, медалями, дипломами и призами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
1001043682
Обсудить 7
ФотоСпорт
Рекомендуем
Вид на площадь Независимости в Киеве
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Солдаты Ливийской национальной армии
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Варшава
В Польше готовятся отметить победу над Россией
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp объявил о запуске новой функции
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выбирает нового преемника. Чем это грозит России
Водители договариваются во время аварии
Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
19:31В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
19:29Число заболевших коронавирусом в Болгарии выросло до 51 человека
Лента новостейМолния