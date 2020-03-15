Красота — это сила! Чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу

В минувшую субботу в Новосибирске прошел открытый чемпионат области по бодибилдингу.
В минувшую субботу в Новосибирске прошел открытый чемпионат области по бодибилдингу.
Соревнования были организованы во Дворце культуры имени В. П. Чкалова.
Соревнования были организованы во Дворце культуры имени В. П. Чкалова.
На турнир приехали лучшие спортсмены и спортсменки Сибирского федерального округа.
На турнир приехали лучшие спортсмены и спортсменки Сибирского федерального округа.
Они состязались друг с другом в 12 категориях и номинациях.
Абсолютное первенство проходило в номинациях "Фитнес-бикини" и "Бодибилдинг мужчины".
Абсолютное первенство проходило в номинациях "Фитнес-бикини" и "Бодибилдинг мужчины".
Перед началом турнира все участники должны были пройти процедуру взвешивания, подтверждающую их право выступать в той или иной категории.
Перед началом турнира все участники должны были пройти процедуру взвешивания, подтверждающую их право выступать в той или иной категории.
На фото: участница чемпионата готовится к выступлению.
К участию в соревнованиях допускались спортсмены двух возрастных групп: юниоры до 23 лет и взрослые — старше 23 лет.
К участию в соревнованиях допускались спортсмены двух возрастных групп: юниоры до 23 лет и взрослые — старше 23 лет.
На фото: участницы турнира за кулисами чемпионата.
Всего в чемпионате приняли участие около 130 спортсменов.
На фото: за кулисами чемпионата.
Победителей и призеров наградили кубками, медалями, дипломами и призами.
Победителей и призеров наградили кубками, медалями, дипломами и призами.