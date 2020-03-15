Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире

Студентка, которая пишет кандидатскую работу по археологии в Университете Ка-Фоскари взаметила, что он похож на подобные изделия начала бронзового века, когда мечи только изобрели. После двухгодичных исследований выяснилось, что артефакту действительно около пяти тысяч лет.