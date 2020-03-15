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2020-03-15T15:53+0300
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Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
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РИА Новости

Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире

04:55 15.03.2020 (обновлено: 15:53 15.03.2020)
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© Фото : Ca' Foscari University of Venice / Andrea AvezzùСпециалист-оружиевед Виттория Далл'Армеллина с монахом-мехитаристом, отцом Серафино Джамурлианом
Специалист-оружиевед Виттория Далл'Армеллина с монахом-мехитаристом, отцом Серафино Джамурлианом
© Фото : Ca' Foscari University of Venice / Andrea Avezzù
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Меч, который студентка-археолог увидела в музее в итальянском монастыре Сан-Лазарро-Дельи-Армени, после исследований оказался по крайней мере на четыре тысячи лет старше, сообщает ARTnet.
Виттория Далль’ Армеллина в 2017 году побывала в музее и увидела там интересный экспонат, который был датирован эпохой Средневековья и найден в небольшом поселении в Восточной Турции на берегу Черного моря.
Студентка, которая пишет кандидатскую работу по археологии в Университете Ка-Фоскари в Венеции, заметила, что он похож на подобные изделия начала бронзового века, когда мечи только изобрели. После двухгодичных исследований выяснилось, что артефакту действительно около пяти тысяч лет.
Виттория и ее коллеги определили, что предмет принадлежал Гевонду Алишану, крупному армянскому ученому, поэту и священнику. Алишан получил его в подарок в конце XIX века, а после его смерти в 1901 году артефакт передали монастырю.
Также удалось установить, что меч сделан из сплава меди и мышьяка (Cu3As), который предшествовал изобретению бронзы.
Министр культуры Ингрид ван Энгельсховен, посол Индонезии в Нидерландах Густи Агунг Весака Пуджа и директор Национального музея этнологии в Нидерландах Стейн Шундервурд
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