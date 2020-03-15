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Хорошие новости
2020-03-15T16:18+0300
https://ria.ru/20200315/1568577159.html
В Хабаровске полицейский спас пенсионера, тонувшего в реке Амур
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РИА Новости

В Хабаровске полицейский спас пенсионера, тонувшего в реке Амур

10:30 15.03.2020 (обновлено: 16:18 15.03.2020)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Старший оперуполномоченный майор полиции Владимир Зубков спас жителя города Хабаровска, тонувшего в реке Амур.
Во время утренней пробежки по дамбе реки полицейский услышал крик о помощи и увидел в 100 метрах от берега пожилого мужчину, который провалился под лед. Не растерявшись, Владимир поспешил на помощь утопающему. Он ползком добрался до полыньи, кинул обессилевшему пенсионеру веревку, оказавшуюся под рукой, и вытащил его из ледяной воды.
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Полицейский принес замерзшего пенсионера к себе домой, дал сухую одежду, напоил горячим чаем и отвез к родным.
"Спасенный 70-летний житель Хабаровска сердечно поблагодарил Владимира Зубкова, который в экстремальной ситуации своими отважными и решительными действиями спас ему жизнь", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хорошие новостиХорошие новостиИрина ВолкАмур (река)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Хабаровск
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