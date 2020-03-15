В Хабаровске полицейский спас пенсионера, тонувшего в реке Амур

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Старший оперуполномоченный майор полиции Владимир Зубков спас жителя города Хабаровска, тонувшего в реке Амур.
Во время утренней пробежки по дамбе реки полицейский услышал крик о помощи и увидел в 100 метрах от берега пожилого мужчину, который провалился под лед. Не растерявшись, Владимир поспешил на помощь утопающему. Он ползком добрался до полыньи, кинул обессилевшему пенсионеру веревку, оказавшуюся под рукой, и вытащил его из ледяной воды.
Полицейский принес замерзшего пенсионера к себе домой, дал сухую одежду, напоил горячим чаем и отвез к родным.
"Спасенный 70-летний житель Хабаровска сердечно поблагодарил Владимира Зубкова, который в экстремальной ситуации своими отважными и решительными действиями спас ему жизнь", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.