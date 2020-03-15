Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-15T21:58+0300
https://ria.ru/20200315/1568574236.html
В музее Серебряного века открылась выставка о Фазиле Искандере
https://cdn23.img.ria.ru/images/147326/30/1473263015_0:108:3102:1853_1036x0_80_0_0_31279c2c72ab445e7501688da68a849e.jpg
РИА Новости

В музее Серебряного века открылась выставка о Фазиле Искандере

21:58 15.03.2020
91
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкСоветский и российский прозаик и поэт абхазского происхождения Фазиль Абдулович Искандер
Советский и российский прозаик и поэт абхазского происхождения Фазиль Абдулович Искандер
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В музее Серебряного века открылась выставка, посвященная Фазилю Искандеру.
Она приурочена ко дню рождению писателя (1929-2016). Ему исполнился бы 91 год 6 марта.
Посетители смогут увидеть фотографии (многие выставляются впервые), первые издания его книг, письма (в том числе от читателей), документы, иллюстрации, афиши театральных постановок по его произведениям, стол и личные вещи "русского писателя абхазского происхождения", как он сам себя называл.
Выставка рассказывает об истоках творчества Искандера: Абхазии и России, матери, спутнице жизни писателя — Антонине Хлебниковой-Искандер.
Экспозиция "Фазиль Искандер "Человек и его окрестности" будет работать в музее Серебряного века, филиале Государственного музея истории российской литературы имени Даля, до 14 апреля.
Писатель Фазиль Искандер во время выступления. Архивное фото
6 марта 2017, 14:37Культура
Русскому театру драмы в Сухуме присвоено имя Фазиля Искандера
100000
КультураНовости культурыВыставкикнигиФазиль ИскандерАбхазия
Рекомендуем
Художник Дмитрий Поштаренко в ролике конкурса Правнуки Победителей
Член жюри конкурса "Правнуки победителей" рассказал историю прадеда
Православный храм в Греции
Архиепископа Афинского попросили не проводить массовые богослужения
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
В московских мечетях будут проводить регулярную дезинфекцию
Сценарист, продюсер и режиссер Стивен Спилберг
Съемки сериала Спилберга об ацтеках приостановили из-за коронавируса
Папа Франциск
Папа Римский поблагодарил помогающих заболевшим коронавирусом
Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
Мусульмане по время намаза
В московских мечетях сократят время пятничной проповеди
Актер Роберт Паттинсон
Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Посольство Украины в Москве
Украинские консульства приостановили выдачу виз из-за коронавируса
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Священники будут посещать больных коронавирусом на дому
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Сергей Мелик-Багдасаров
Каракас не просил Москву о новом кредите, заявил российский посол
На заседании Конституционного суда РФ по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией. 27 ноября 2018
Клишас рассказал об изменении КС в связи с поправкой в Конституцию
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал крымский референдум эталонным образцом демократии
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
15:15Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
15:15В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
15:14Нелегальный вывоз масок с Украины стал популярнее контрабанды сигарет
15:08В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров
15:07Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
15:04"Победа" приостановит полеты в Тиват
15:04Путин 17 марта встретится с членами правительства
Лента новостейМолния