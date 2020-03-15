В музее Серебряного века открылась выставка о Фазиле Искандере

Она приурочена ко дню рождению писателя (1929-2016). Ему исполнился бы 91 год 6 марта.

Посетители смогут увидеть фотографии (многие выставляются впервые), первые издания его книг, письма (в том числе от читателей), документы, иллюстрации, афиши театральных постановок по его произведениям, стол и личные вещи "русского писателя абхазского происхождения", как он сам себя называл.