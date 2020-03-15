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2020-03-15T08:04+0300
https://ria.ru/20200315/1568571503.html
Козий дом: как россиянин строит ферму по европейским технологиям
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РИА Новости

Козий дом: как россиянин строит ферму по европейским технологиям

08:00 15.03.2020 (обновлено: 08:04 15.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновКоза с козлятами на ферме
Коза с козлятами на ферме
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уникальную круглую козью ферму по современным европейским технологиям строит в Чердаклинском районе Ульяновской области фермер Владислав Россошанский. После открытия, которое запланировано на апрель, она станет первой в регионе, построенной по принципу норвежских семейных ферм.
У такого типа строения есть ряд преимуществ: например, когда фермер стоит в центре сооружения, он видит всех животных одновременно. Помимо этого круглая конструкция на 15% меньше стандартной прямоугольной постройки, то есть более рационально используется распределение внутреннего пространства и снижаются затраты на строительство. Также в круглой постройке можно разделять ферму на секторы, что позволяет легко перемещать животных с одной на другую сторону.
На сегодняшний день на ферме Владислава "Девятая козочка" насчитывается 120 голов рогатого скота. Здесь производят козье молоко и сыр, которые пользуются популярностью у местных жителей.
Но дело не стоит на месте, и хозяйство постепенно развивается: приобретается необходимая техника для обработки земли (для собственной кормовой базы), увеличивается поголовье коз и молодняка. В дальнейшем Россошанский планирует наращивать производство козьего молока и сыра, а также развивать потребительскую базу.

Мы работаем уже почти 10 лет и на новой ферме делаем все так, чтобы животным было комфортно. Как вы уже заметили, ферма имеет круглую форму, что достаточно нетипично для нашего региона. Самое важное – это любить своих животных и относится к ним с особым трепетом и теплотой", – поделился Владислав.

В 2017 году фермерское хозяйство "Девятая козочка" участвовало в конкурсе на получение гранта, где получило финансовую поддержку. Средства пошли на реконструкцию животноводческого помещения и приобретение необходимого оборудования. ⠀
В целом, как отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области, развитие собственных хозяйств помогает реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В декабре 2019 года на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее президент РФ Владимир Путин высказался за создание условий для развития мелких семейных фермерских хозяйств и пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении земли таким фермерам без торгов.
"Таким хозяйствам <...> должны быть созданы условия для развития", – подчеркнул глава государства, заметив, что в данном вопросе его симпатии находятся на стороне фермеров средней руки.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
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Хорошие новостиХорошие новостиУльяновская область
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