Козий дом: как россиянин строит ферму по европейским технологиям

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уникальную круглую козью ферму по современным европейским технологиям строит в Чердаклинском районе Ульяновской области фермер Владислав Россошанский. После открытия, которое запланировано на апрель, она станет первой в регионе, построенной по принципу норвежских семейных ферм.

У такого типа строения есть ряд преимуществ: например, когда фермер стоит в центре сооружения, он видит всех животных одновременно. Помимо этого круглая конструкция на 15% меньше стандартной прямоугольной постройки, то есть более рационально используется распределение внутреннего пространства и снижаются затраты на строительство. Также в круглой постройке можно разделять ферму на секторы, что позволяет легко перемещать животных с одной на другую сторону.

На сегодняшний день на ферме Владислава "Девятая козочка" насчитывается 120 голов рогатого скота. Здесь производят козье молоко и сыр, которые пользуются популярностью у местных жителей.

Но дело не стоит на месте, и хозяйство постепенно развивается: приобретается необходимая техника для обработки земли (для собственной кормовой базы), увеличивается поголовье коз и молодняка. В дальнейшем Россошанский планирует наращивать производство козьего молока и сыра, а также развивать потребительскую базу.

Мы работаем уже почти 10 лет и на новой ферме делаем все так, чтобы животным было комфортно. Как вы уже заметили, ферма имеет круглую форму, что достаточно нетипично для нашего региона. Самое важное – это любить своих животных и относится к ним с особым трепетом и теплотой", – поделился Владислав.

В 2017 году фермерское хозяйство "Девятая козочка" участвовало в конкурсе на получение гранта, где получило финансовую поддержку. Средства пошли на реконструкцию животноводческого помещения и приобретение необходимого оборудования. ⠀

В целом, как отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области, развитие собственных хозяйств помогает реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В декабре 2019 года на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее президент РФ Владимир Путин высказался за создание условий для развития мелких семейных фермерских хозяйств и пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении земли таким фермерам без торгов.