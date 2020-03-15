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Туризм
2020-03-15T04:11+0300
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Заповедник в Приморье опубликовал уникальное видео с играми харз
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РИА Новости

Заповедник в Приморье опубликовал уникальное видео с играми харз

04:01 15.03.2020 (обновлено: 04:11 15.03.2020)
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Харза, или индийская куница
Харза, или индийская куница
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье опубликовал уникальное видео, как две харзы играют в снегу.
"Ярко-желтый зверек на фоне белого снега, - пишут сотрудники нацпарка. - Такое можно увидеть только на юге Дальнего Востока".
Эксперты поясняют, что харза, или индийская куница, – такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату и не сильно страдает от необходимости передвигаться по снегу.
Уникальные кадры получены сотрудниками отдела науки нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушки.
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