Заповедник в Приморье опубликовал уникальное видео с играми харз

"Ярко-желтый зверек на фоне белого снега, - пишут сотрудники нацпарка. - Такое можно увидеть только на юге Дальнего Востока".

Эксперты поясняют, что харза, или индийская куница, – такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату и не сильно страдает от необходимости передвигаться по снегу.