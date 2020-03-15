Заповедник в Приморье опубликовал уникальное видео с играми харз

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье опубликовал уникальное видео, как две харзы играют в снегу.
"Ярко-желтый зверек на фоне белого снега, - пишут сотрудники нацпарка. - Такое можно увидеть только на юге Дальнего Востока".
Эксперты поясняют, что харза, или индийская куница, – такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Уникальный хищник приспособился к суровому климату и не сильно страдает от необходимости передвигаться по снегу.
Уникальные кадры получены сотрудниками отдела науки нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушки.