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Туризм
2020-03-15T02:02+0300
https://ria.ru/20200315/1568564793.html
В Индии щенок тренируется, чтобы стать полицейской собакой
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РИА Новости

В Индии щенок тренируется, чтобы стать полицейской собакой

02:02 15.03.2020
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© Фото : аккаунт Bhaskar Rao IPS в социальной сети twitterЩенок по кличке Пуджа из индийского города Бангалор
Щенок по кличке Пуджа из индийского города Бангалор
© Фото : аккаунт Bhaskar Rao IPS в социальной сети twitter
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Комиссар полиции индийского города Бангалор опубликовал в социальной сети видео, на котором щенок по кличке Пуджа выполняет различные команды дрессировщика. Ролик в считанные часы стал вирусным, сообщает NDTV.
Щенок индийской породы борзых охотничьих собак Раджапалайям. Их традиционно разводили в аристократических домах Южной Индии. Полиция Бангалора обучает их специальным упражнениям, чтобы они стали полицейскими псами.
На видеозаписи щенок сидит, стоит и дает лапу по команде. За несколько часов ролик посмотрели почти 20 тысяч раз. В комментариях пользователи выражали восторг.
В течение долгих лет полицейские обучали только немецких овчарок и лабрадоров, но теперь решили использовать аборигенных собак. Они смогут вынюхивать взрывчатые вещества или служить сторожами. Также решили дрессировать и бродячих собак, так как их показатели нередко превышают результаты породистых.
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