В Индии щенок тренируется, чтобы стать полицейской собакой

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Комиссар полиции индийского города Бангалор опубликовал в социальной сети видео, на котором щенок по кличке Пуджа выполняет различные команды дрессировщика. Ролик в считанные часы стал вирусным, Комиссар полиции индийского города Бангалор опубликовал в социальной сети видео, на котором щенок по кличке Пуджа выполняет различные команды дрессировщика. Ролик в считанные часы стал вирусным, сообщает NDTV.

We are training Indies to be part of our Police Canine Unit as an experiment... pic.twitter.com/0xbV00EbVW — Bhaskar Rao IPS (@deepolice12) March 12, 2020

Щенок индийской породы борзых охотничьих собак Раджапалайям. Их традиционно разводили в аристократических домах Южной Индии. Полиция Бангалора обучает их специальным упражнениям, чтобы они стали полицейскими псами.

На видеозаписи щенок сидит, стоит и дает лапу по команде. За несколько часов ролик посмотрели почти 20 тысяч раз. В комментариях пользователи выражали восторг.