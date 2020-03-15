В Индии щенок тренируется, чтобы стать полицейской собакой

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Комиссар полиции индийского города Бангалор опубликовал в социальной сети видео, на котором щенок по кличке Пуджа выполняет различные команды дрессировщика. Ролик в считанные часы стал вирусным, сообщает NDTV.
We are training Indies to be part of our Police Canine Unit as an experiment... pic.twitter.com/0xbV00EbVW— Bhaskar Rao IPS (@deepolice12) March 12, 2020
Щенок индийской породы борзых охотничьих собак Раджапалайям. Их традиционно разводили в аристократических домах Южной Индии. Полиция Бангалора обучает их специальным упражнениям, чтобы они стали полицейскими псами.
На видеозаписи щенок сидит, стоит и дает лапу по команде. За несколько часов ролик посмотрели почти 20 тысяч раз. В комментариях пользователи выражали восторг.
В течение долгих лет полицейские обучали только немецких овчарок и лабрадоров, но теперь решили использовать аборигенных собак. Они смогут вынюхивать взрывчатые вещества или служить сторожами. Также решили дрессировать и бродячих собак, так как их показатели нередко превышают результаты породистых.