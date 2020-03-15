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2020-03-15T16:23+0300
https://ria.ru/20200315/1568547289.html
Элегантный возраст — время открывать свое дело
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РИА Новости

Элегантный возраст — время открывать свое дело

08:00 15.03.2020 (обновлено: 16:23 15.03.2020)
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© Fotolia / Edyta PawlowskaДеловая женщина
Деловая женщина
© Fotolia / Edyta Pawlowska
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Новая обучающая программа "Серебряный бизнес" стартует в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Главная цель образовательного проекта — вовлечение в предпринимательство граждан старше 45 лет.
В рамках обучающих мероприятий участникам программы "Серебряный бизнес" расскажут, что такое идея и бизнес-модель, организация и экономика предприятия, как зарегистрировать бизнес и грамотно управлять персоналом, какую систему налогообложения выбрать и многое другое. В роли спикеров выступят, в частности, сертифицированные тренеры Министерства экономического развития России.
Первые мероприятия в рамках программы пройдут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 16 по 20 марта. Проект входит в число бесплатных обучающих мероприятий центра оказания услуг "Мой бизнес".
"Мы уверены, что участие в проекте поможет гражданам старше 45 лет реализовать накопленный жизненный и профессиональный потенциал, а также повысит уровень и качество их жизни и членов их семей. Серия образовательных мероприятий организована в рамках национального проекта "МСП (малое и среднее предпринимательство. — Прим. ред.) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Если проект будет востребован, мы расширим его географию и на районы Хабаровского края", — отметили в региональном Министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.
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Хорошие новостиХорошие новостиПредпринимателиХабаровский край
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