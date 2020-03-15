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75 лет Великой Победы
2020-03-15T11:00+0300
https://ria.ru/20200315/1568423766.html
Историк Михаил Родин записал промо для конкурса "Правнуки победителей"
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РИА Новости

Историк Михаил Родин записал промо для конкурса "Правнуки победителей"

11:00 15.03.2020
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Историей подвига своего предка поделился в рамках акции "А ты чей правнук?" главный редактор журнала "Прошлое", член жюри всероссийского конкурса "Правнуки победителей" Михаил Родин.

Мой дед, Михаил Алексеевич Родин, попав в немецкий плен, смог голыми руками обезвредить охранника и вывести весь свой отряд на нашу сторону фронта", – рассказал он в проморолике, приуроченном к старту конкурса.

Серия промороликов "А ты чей правнук?" состоит из коротких зарисовок с десятью знаменитыми деятелями культуры и спорта, общественными деятелями и по совместительству членами жюри конкурса, среди которых народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие. Также в промо снялись двое детей, которые вспоминают о своих предках.
"Десять членов жюри конкурса и двое простых людей, пусть не знаменитых, но хранящих память о своих близких, делятся воспоминаниями о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и призывают узнать фронтовую судьбу своих родных", – рассказал в комментарии РИА Новости член регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в г. Москве и советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.
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По его словам, главная цель серии промороликов – не только привлечь школьников и их родителей к участию в конкурсе "Правнуки победителей", но и стремление личным примером всероссийских звезд показать, что помнить военную историю своих предков важно и нужно.
Конкурс "Правнуки победителей" проводится с 2019 года и направлен на обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных ценностей через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России. Участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь своих прадедов, прабабушек, которые приближали Победу в тылу или на фронтах Великой Отечественной войны, и представить сочинение-рассуждение о предложенных вопросах на сайт конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru.
Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта.
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75 лет Великой ПобедыКонкурс "Правнуки победителей"Алексей Савицкий
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