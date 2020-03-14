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Григоренко займется подготовкой к 500-летию Тульского кремля
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РИА Новости

Григоренко займется подготовкой к 500-летию Тульского кремля

17:23 14.03.2020 (обновлено: 17:27 17.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБашня Одоевских ворот Тульского кремля
Башня Одоевских ворот Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил председателем комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля вице-премьера Дмитрия Григоренко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возложить обязанности председателя организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля на Заместителя Председателя Правительства РФ - руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко", - говорится в распоряжении.
Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первозданный облик. На территории кремля располагается музейно-выставочный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты экспозиции Музеев истории и археологии Тульского кремля, а также Военно-исторического музея.
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Дмитрий Григоренко500-летие Тульского кремляВладимир Путин
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