Григоренко займется подготовкой к 500-летию Тульского кремля

"Возложить обязанности председателя организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля на Заместителя Председателя Правительства РФ - руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко", - говорится в распоряжении.

Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первозданный облик. На территории кремля располагается музейно-выставочный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты экспозиции Музеев истории и археологии Тульского кремля, а также Военно-исторического музея.